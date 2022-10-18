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Україна

Кадиров буде в шоці: Рада визнала суверенітет Ічкерії

15:18 18 жовтня 2022
Прапор Ічкерії у центрі Києва, 2017

Верховна Рада України визнала Чеченську Республіку Ічкерія тимчасово окупованою росією.

За ухвалу проголосували 287 нардепів, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

У постанові засуджується вчинення геноциду проти чеченського народу та визнається суверенітет Чеченської Республіки Ічкерія, яку вважають «тимчасово окупованою територією рф в результаті збройної агресії, вчиненої з порушенням Статуту ООН».

Як відомо, Ічкерія — самопроголошена державна освіта, яка з'явилася після розпаду СРСР. Президентами Ічкерії були Джохар Дудаєв, Аслан Масхадов та Доку Умаров — усі вони вбиті. Республіка ж була ліквідована після її силового включення до складу рф в 2000 році.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до народів Кавказу, Сибіру та інших корінних народів Росії із закликом боротися проти часткової мобілізації в росії. За словами українського лідера, чеченці, інгуші, осетини, черкеси та дагестанці не повинні гинути у підлій та ганебній війні Росії.

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