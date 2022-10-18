У Київській області зменшилася захворюваність на COVID-19: стали відомі подробиці

У Київській області, де нещодавно закликали мешканців знову носити захисні маски у зв'язку зі зростанням заражень коронавірусом, ситуація з захворюваністю, схоже, змінилася.

З 10 до 16 жовтня в області зареєстровано 1166 підтверджених випадків COVID-19. Це на 41,8% менше, ніж минулого тижня, повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.



Протягом минулого тижня госпіталізовано понад 300 осіб з діагнозом або підозрою на COVID-19. Загалом на лікуванні в медустановах Київщини перебувають 263 пацієнти з COVID-19 та 38 — з підозрою на коронавірус. Це на 87 хворих менше, ніж минулого тижня.

Медики нагадують, що вакцинація є єдиним ефективним способом захистити себе від коронавірусної хвороби.

На сьогодні у Київській області функціонують 25 центрів масової вакцинації та 182 пункти щеплень, а також працюють 19 мобільних бригад.

Нагадаємо, у МОЗ розповіли, як треба діяти, якщо людині відмовляють у вакцинації проти коронавірусу.

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