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Здоров'я та медицина

Ковід атакує: захисні маски повертаються до Києва

14:37 3 жовтня 2022
Коронавірус

В Україні стрімко поширюється гостра коронавірусна хвороба. Міська влада закликає киян повернутися до носіння масок у публічних місцях через зростання рівня захворюваності на COVID-19. Про це повідомляє сайт КМДА.

«Відповідні рекомендації затвердив Штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Так, мешканцям столиці рекомендують перебувати у засобах індивідуального захисту (зокрема респіратор або захисна маска, що закриває ніс та рот) у громадському транспорті, місцях обслуговування відвідувачів, навчальних закладах», — йдеться у повідомленні.

Також міська влада звертається до підприємців з рекомендацією оновити маркування щодо носіння масок та дотримання дистанції не менш як 1,5 м між відвідувачами.

«Як інформує Департамент охорони здоров’я КМДА, рівень захворюваності зростає — за тиждень, із 26 вересня до 2 жовтня, у Києві зареєстровано 2515 випадків захворювання на COVID-19, госпіталізовано 242 людини. На жаль, 22 людини померли», — повідомили в КМДА.

У Департаменті нагадують, що найнадійнішим захистом від тяжкого перебігу короновірусної хвороби є вакцинація. Отримати щеплення можна у центрах первинної медико-санітарної допомоги та консультативно-діагностичних центрах. Також продовжується робота Центрів масової вакцинації у ТРЦ «Gulliver», «River Mall», «Універмаг «Україна». Крім того, на базі комунальних закладів охорони здоров’я функціонують мобільні бригади, які за заявками можуть виїжджати на вакцинацію організованих колективів.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно в Австрії антивакцинатори довели жінку-лікаря до самогубства.

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