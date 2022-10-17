Якщо відмовляють у щепленні: МОЗ опублікувало важливу інструкцію для охочих вакцинуватися

В Міністерстві охорони здоров'я розповіли, як треба діяти, якщо людині відмовляють у вакцинації проти коронавірусу.

В МОЗ рекомендують не погоджуватися з відмовою та занотувати ПІБ та посаду такого медичного працівника, а також на якій підставі вас не хочуть щепити.

Українцям нагадали, що відсутність декларації з лікарем або місцевої прописки не може бути приводом для відмови. Це незаконно.

«Якщо заради вас не хочуть відкривати новий флакон коронавірусної вакцини, оскільки немає інших охочих, посилайтеся на лист МОЗ від 2 лютого 2022 року керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я ОДА про те, що відкривати флакон із багатодозною вакциною можна з приходом першого пацієнта», — зазначається у повдомленні.

Якщо вирішити питання так і не вдалося, то треба зробити наступне:

Звернутися до головного лікаря (керівника) медзакладу і пояснити, що відбулося.

Якщо це не допомогло, написати офіційну скаргу до департаменту/управління охорони здоров’я вашого міста чи області. Контакти можна знайти на сайті МОЗ.

Можна подати скаргу, зателефонувавши до контакт-центру МОЗ — 0 800 60 20 19, або заповнивши електронну форму, яка теж є на сайті.

Раніше у МОЗ рекомендували українцям колоти бустерну дозу вакцини проти ковіду, навіть тим, хто перехворів. Адже ефективність вакцин з часом згасає, а ще з'являються нові штами вірусу. Бустерна доза допомагає відновити ефективність вакцини та продовжити захист від тяжкого перебігу хвороби та смерті від COVID-19.

Фото Pixabay



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