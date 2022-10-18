Румунія виділила понад 1,5 мільйона доларів на оборону Україні, Молдові та Грузії

Міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску направив генеральному секретареві НАТО та його колегам із зазначених держав листи, в яких проінформував про рішення, ухвалене постановою уряду. Документом встановлено перенаправлення частини коштів, раніше виділених на програму підтримки НАТО для Афганської національної армії, що залишилася невикористаною, передає видання digi24.ro.

«Таким чином, Румунія сприятиме зміцненню стійкості та обороноздатності України, яка стикнулася з незаконною, неспровокованою та необґрунтованою агресією російської федерації, додавши до 400 тисяч доларів до Добровільного фонду Комплексного пакету допомоги для України, Молдова отримає до 600 тисяч доларів США, Грузія — теж 600 тисяч».

Міністерство закордонних справ заявляє, що рішення було ухвалене на основі пріоритетів зовнішньої політики й безпеки Румунії та сприяє підвищенню авторитету країни в НАТО, а також виконанню завдань зі зміцнення безпеки і стабільності в регіоні східного флангу, особливо в Причорномор'ї.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у Бундестазі закликали негайно збільшити військову допомогу Україні.

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