Країна ЄС визнала росію державою-спонсором тероризму та закликала збільшити допомогу Україні

Після резолюції ПАРЄ, в якій російський режим назвали терористичним, парламент Естонії (Рійгікогу) оголосив росію державою-спонсором тероризму.



18 жовтня влада Естонії засудила спробу росії анексувати захоплені українські території, передає ERR.



Таке рішення одноголосно підтримали всі 88 депутатів.

Відповідно до схваленого проєкту резолюції, Рійгікогу різко засуджує військові дії російської федерації проти України та незаконну анексію захопленої в ході агресії території.



Також Рійгікогу підтверджує, що Естонія ніколи не визнає порушення територіальної цілісності України внаслідок агресії та проведення сфальшованих референдумів.



«Шляхом порушення ніколи неможливо створити право. путінський режим, що загрожує ядерною зброєю, зробив росію найбільшою загрозою для світу як у Європі, так і в усьому світі», — йдеться у документі.



Крім того, депутати підтримують проведення розслідування, започатковані Міжнародним судом та Міжнародним кримінальним судом для з'ясування обставин злочинів, скоєних на території України, а також закликають судити винних у рамках спеціального міжнародного трибуналу.



Також вони засуджують використання в рамках агресії незаконних збройних формувань, таких як ПВК «Вагнер», створених за підтримки влади росії.



Крім того, естонський парламент вважає за необхідне визнати терористичними організаціями збройні сили так званих «ДНР», «ЛНР» та ПВК «Вагнера».



Депутати засудили проведення російським режимом мобілізації з метою продовження злочинної агресії, зазначивши, що це злочин проти миру.



Рійгікогу підтримує вимогу позбавити росію статусу постійного члена Ради Безпеки ООН і закликає ЄС застосувати додаткові економічні санкції щодо росії та білорусі, а також щодо окремих осіб.

У документі зазначається, що Естонія всіма можливими засобами підтримує народ, державу та армію України у війні з агресором і «вірить у перемогу України, оскільки лише це відновить мир у Європі».



Раніше парламент Латвії оголосив росію країною-спонсором тероризму.

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