Розгромна перемога «Зорі» та фіаско команди Вернидуба з автоголом: відеоогляди матчів УПЛ

У вівторок, 18 жовтня, поєдинками у Львові, Ковалівці та Олександрії стартувала програма 8-го туру української прем'єр-ліги.

Чемпіонат України. 8-й тур

«Чорноморець» (Одеса) — «Зоря» (Луганськ) — 0:4 (Булеца, 18, Кірюханцев, 30, Русин, 45, Шахов, 86).

Підопічні Романа Григорчука знову не змогли відсвяткувати першу перемогу у сезоні і після нищівної поразки у Ковалівці залишились на останньому місці у турнірній таблиці УПЛ. «Зоря» ж, яка розгромно поступилася у своєму останньому поєдинку «Дніпру-1» (0:3), змогла реабілітуватися перед вболівальниками.

«Олександрія» — «Кривбас» (Кривий Ріг) — 2:0 (Хомченовський, 7, у свої ворота, Третьяков, 61). Юніорські склади — 4:2. На 75-й хвилині вилучено Дячука («Олександрія»), а на 81-й — Волошина («Кривбас»).

Дебютний у сезоні матч на рідному стадіоні «Ніка» команда Юрія Гури завершила перемогою над підопічними Юрія Вернидуба, які програли чотири з семи зустрічей у сезоні. Подвійно прикро для гостей, що перший м'яч вони забили у власні ворота.

«Львів» — «Верес» (Рівне) — 1:3 (Бугай, 14 — Гайдучик, 17, Вовченко, 67, С. Шарай, 69). Юніорські склади — 1:0.

Вольова перемога у Львові дозволила «Вересу» піднятися на третє місце у турнірній таблиці УПЛ. Причому і Гайдучик, і Вовченко, і Станіслав Шарай, котрі відзначилися точними ударами у складі рівнян, забили свої дебютні м'ячі в елітному українському дивізіоні. До речі, 13 з 14 здобутих очок команда Юрія Вірта виборола цього сезону саме на полях суперників.

Становище команд:

1. «Дніпро-1» — 18 очок (6 матчів);

2. «Шахтар» — 16 (6);

3. «Верес» — 14 (8);

4. «Металіст» — 13 (7);

5. «Зоря» — 13 (7);

6. «Олександрія» — 13 (6);

7. «Колос» — 11 (6);

8. «Динамо» — 9 (6);

9. «Металіст 1925» — 9 (6);

10. «Ворскла» — 7 (7);

11. «Минай» — 6 (7);

12. «Львів» — 5 (7);

13. «Рух» — 4 (7);

14. «Інгулець» — 3 (6);

15. «Кривбас» — 3 (7);

16. «Чорноморець» — 2 (7).

Бомбардири: 6 голів — Артем Довбик («Дніпро-1»); 5 — Максим Прядун («Металіст»), Де Паула Таллес («Рух»), 4 — Віталій Буяльський («Динамо»), Данило Сікан («Шахтар»); 3 — Денис Безбородько («Зоря» / «Колос»), Дмитро Кльоц, Віталій Дахновський (обидва — «Верес»), Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»), Ігор Кірюханцев, Назарій Русин (обидва — «Зоря»).

У 8-му турі УПЛ також зіграють: «Дніпро-1» — «Інгулець», «Ворскла» — «Рух», «Металіст 1925» — «Минай», «Шахтар» — «Колос» (19 жовтня) та «Динамо» — «Металіст» (20 жовтня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» у матчі УПЛ впевнено переміг «Динамо».

Фото ФК «Олександрія»

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