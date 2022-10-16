«Шахтар» у матчі з вилученням та незабитим пенальті обіграв «Динамо»: відеоогляди ігор УПЛ

У неділю, 16 жовтня, двома поєдинками у Львові продовжилася ігрова програма 7-го туру чемпіонату України з футболу, в якому через заборону на проведення матчів у Києві вчасно відбулися не всі зустрічі («Інгулець» та «Олександрія, нагадаємо, зіграли раніше, а ігри «Зоря» — «Колос» та «Чорноморець» — «Кривбас» перенесені).

Чемпіонат України. 7-й тур

16 жовтня (неділя)

«Шахтар» (Донецьк) — «Динамо» (Київ) — 3:1 (Зубков, 29, Мудрик, 48, Сікан, 74 — Ванат, 46). На 45-й хвилині Траоре («Шахтар») не реалізував пенальті, на 69-й хвилині вилучений Забарний («Динамо»). Юніорські склади — 0:2.

«Шахтар: Трубін, Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайличенко, Степаненко (Назарина, 76), Зубков, Бондаренко, Судаков (Джурасек, 81), Мудрик (Петряк, 81), Траоре (Сікан, 59).

«Динамо»: Нещерет, Тимчик (Кабаєв, 63; Попов, 76), Забарний, Сирота, Вівчаренко (Дубінчак, 63), Буяльський, Сидорчук, Шепелєв (Гармаш, 63), Циганков, Ванат, Караваєв (Кендзьора, 87).

Цим поєдинком гранди вітчизняного футболу відкрили другу сотню очних матчів у всіх турнірах. Перевага поки що на боці «біло-синіх» (39 перемог проти 36-ти у «гірників»), але цього сезону «Шахтар» виглядає кращим і перевагу фахівці віддавали перед матчем команді Ігора Йовічевіча.

Сам поєдинок команди розпочали обережно. На полі було багато боротьби, але перший по-справжньому небезпечний момент був створений лише на 27-й хвилині, коли Зубков пробив з-за меж штрафного майданчика поруч зі стійкою. Утім, уже за кілька хвилин «гірники» відкрили рахунок: після подачі з кутового Траоре скинув м'яч вздовж лінії воріт, і той же Зубков із кількох метрів пробив по порожній рамці — 1:0.

У «Динамо» були моменти, щоб відігратися, але активним Циганкову та Ванату не вистачало точного завершального удару. А перед самою перервою «Шахтар» отримав шанс подвоїти свою перевагу. Тимчик порушив правила проти Мудрика у власному штрафному майданчику, але Траоре з «точки» не зміг переграти Нещерета, який парирував удар у кут.

Старт другого тайму вийшов надрезультативним. Спочатку «Динамо» зрівняло рахунок, коли після навісу зі штрафного Ванат ударом головою відправив м'яча до сітки повз воротаря — 1:1. Але буквально в наступній атаці «Шахтар» знову вийшов уперед — Мудрик отримав передачу та з меж штрафного майданчика пробив точно в кут — 2:1.

Трохи згодом «Шахтар» цілком міг забивати третій м'яч — Степаненко з центру штрафного майданчика завдав щільного удару, який у блискучому стилі «витягнув» Нещерет. «Динамо» опинилося в незавидному становищі на 69-й хвилині, коли Забарний фолом зірвав вихід Сікана віч-на-віч із воротарем та залишив «біло-синіх» у меншості. А на 74-й хвилині всі питання про переможця було знято. Мудрик вийшов віч-на-віч із воротарем, віддав пас на Сікана, який відправив м'яч у порожні ворота — 3:1.

«Шахтар» продовжує гонитву за «Дніпром-1» у турнірній таблиці, а «Динамо», яке зазнало дев'яти поразок у 12 останніх матчах у всіх турнірах, варто задуматися про те, щоб, наприклад, сходити до церкви, якщо тренування не допомагають досягати результату…

«Рух» (Львів) — «Дніпро-1» (Дніпро) — 2:3 (Довгий, 30, Таллес, 52 — Довбик, 45+1, з пенальті, Гуцуляк, 59, Логінов, 90+5). На 58-й хвилині вилучений Роман, на 78-й — Слюсар (обидва — «Рух»). Юніорські склади — 6:1.

«Рух» ледь не створив сенсацію у Львові у поєдинку з лідером чемпіонату «Дніпром-1», який до цього виграв усі матчі зі старту сезону. Двічі по ходу зустрічі львів'яни вели в рахунку, але у підсумку не втримали позитивного результату. Додамо, що з середини другого тайму підопічні Леоніда Кучука грали в меншості, останні 15 хвилин — взагалі вдев'ятьох, а переможний м'яч на п'ятій (!) компенсованій хвилині забив Логінов, який вийшов на заміну за кілька хвилин перед цим.

15 жовтня (субота)

«Металіст» (Харків) — «Ворскла» (Полтава) — 3:2 (Прядун, 44, 56, Каплієнко, 49 — Кравчук, 54, Марлісон, 80). Юніорські склади — 1:1.

«Металіст 1925» (Харків) — «Львів» — 2:2 (Мартинюк, 5, з пенальті, Р. Русин, 22 — Бугай, 8, Безуглий, 66, у свої ворота). На 88-й хвилині вилучений Мартинюк («Металіст 1925»). Юніорські склади — 2:2.

14 жовтня (п'ятниця)

«Минай» — «Верес» (Рівне) — 1:1 (Вишневський, 64 — Дахновський, 5). На 90+6-й хвилині вилучений Г. Пасіч («Верес»). Юніорські склади — 1:3.

Становище команд:

1. «Дніпро-1» — 18 очок (6 матчів);

2. «Шахтар» — 16 (6);

3. «Металіст» — 13 (7);

4. «Колос» — 11 (6);

5. «Верес» — 11 (7);

6. «Зоря» — 10 (6);

7. «Олександрія» — 10 (5);

8. «Динамо» — 9 (6);

9. «Металіст 1925» — 9 (6);

10. «Ворскла» — 7 (7);

11. «Минай» — 6 (7);

12. «Львів» — 5 (6);

13. «Рух» — 4 (7);

14. «Інгулець» — 3 (6);

15. «Кривбас» — 3 (6);

16. «Чорноморець» — 2 (6).

Бомбардири: 6 голів — Артем Довбик («Дніпро-1»); 5 — Максим Прядун («Металіст»), Де Паула Таллес («Рух»), 4 — Віталій Буяльський («Динамо»), Данило Сікан («Шахтар»); 3 — Денис Безбородько («Зоря» / «Колос»), Дмитро Кльоц, Віталій Дахновський (обидва — «Верес»), Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що гол футболіста «Дніпра-1» Яніса Амаша визнали найкращим у Лізі конференцій.

Фото ФК «Шахтар»

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