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Українські сили ППО збили 5 ракет ворога, а ракетники завдали ударів по двох складах з боприпасами, — Генштаб ЗСУ

19:31 18 жовтня 2022
ППО

Противник, як і раніше, намагається утримати тимчасово захоплені території, намагається наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках. А також продовжує знищувати інфраструктуру українських міст.

За даними Генштабу, підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах Огурцеве Харківської області, Білогорівки Луганської області, Новокалинового та Мар'їнки Донецької області.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 20 ударів по позиціях ворога.

Підтверджено поразку 13 районів зосередження озброєння та військової техніки, опорного пункту, а також 7 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили п'ять крилатих ракет.

Воїни ракетних військ та артилерії вразили два пункти управління, два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два об'єкти ППО та артилерії, два склади боєприпасів та інші військові цілі ворога.

Російське військове керівництво продовжує поповнювати особовим складом підрозділи, які зазнали втрат в Україні. Дуже багато серед новоприбулих росіян ув'язнених. Станом на початок жовтня з загальної восьмитисячної чисельності бойовиків приватної військової компанії «Вагнер» понад половину складають найманці згаданої категорії.

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