Що робити переселенцям у разі затримки виплат: у Кабміні відповіли

Внутрішні переселенці, зокрема й ті, які нещодавно почали отримувати гранти для задоволення базових потреб, мають право на гарантовану державну допомогу — з розрахунку 2 тис. грн на дорослих і 3 тис. грн на дітей чи людей з інвалідністю. Такі виплати нараховуються тричі на місяць: 3-го, 12-го та 23-го числа, натомість раз на місяць відбувається виплата.

Якщо ж виникають затримки і виплати не надходять понад місяць — це технічні проблеми, які варто усувати якнайшвидше. Як повідомили в Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій, таким громадянам слід звернутися до органу соцзахисту за місцем фактичного перебування та з’ясувати причину.

Там зобов’язані вас прийняти — незалежно від того, де саме ви зареєстровані, наголошують чиновники.

За словами віце-прем'єр-міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, головною метою таких виплат є допомога в адаптації, облаштуванню на новому місці, пошуку роботи та входженні в більш стабільний ритм життя.

Нагадаємо, що з 1 жовтня в Україні було впроваджено Єдину інформаційну систему соціальної сфери (ЄІССС), за допомогою функціоналу якої кожен переселенець буде отримувати послуги за місцем свого фактичного перебування, а не за вказаною у документах адресою.



38

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram