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Суспільство та люди

Після звернення групи суддів в «Судово-юридичну газету» з полону звільнено суддю Юлію Матвєєву

11:38 19 жовтня 2022
Юлія Матвєєва

Ще 26 вересня «Судово-юридична газета» публікувала ексклюзивне звернення ініціативної групи суддів стосовно судді Іллічівського районного суду Маріуполя Юлії Матвєєвої, яка 7 місяців перебувала у полоні. А 17 жовтня суддю було звільнено з полону під час чергового обміну. Тоді Україні вдалося повернути 108 жінок.

Нагадаємо, Юлія Матвєєва разом із чоловіком була затримана представниками так званої «ДНР» під час спроби виїхати з Маріуполя 19 березня. Її маму та 13-річну доньку бойовики просто залишили на дорозі без речей та засобів для існування.

Інформацію про звільнення судді «Судово-юридичній газеті» підтвердив також голова Ради суддів України Богдан Моніч.

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