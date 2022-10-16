Нині триває вже 235-а доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню, але ворог вперто намагається утримати тимчасово захоплені території на півдні України, а на Донбасі — намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Все це поєднується з цинічними ударами по критичній інфраструктурі різних регіонів України.

Про це Генеральний штаб ЗСУ інформує у вечірньому зведенні.

За даними розвідки, окупанти посилюють фільтраційні заходи у Херсонській області та розпочали процес евакуації так званих «державних» установ. За наявною інформацією, з Херсона на тимчасово окуповану територію АР Крим вивозять співробітників та майно банків і пенсійного фонду.

Відтак рівень морально-психологічного стану населення у прикордонних районах російської федерації значно знизився. Зокрема, це викликано відсутністю медичної допомоги для цивільних. За наявною інформацією, через мобілізацію медпрацівників та збільшення потоку поранених, цивільним відмовляють у наданні медичних послуг у лікарнях Бєлгородської області, в якій, до речі, останнім часом почастішала «бавовна».

Наші захисники продовжують стримувати ворога та завдавати йому втрат у живій силі та техніці. Так, авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала понад 20 ударів, підтверджено ураження 17 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили один ворожий БпЛА.

Також підрозділи ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили один командний пункт противника.

Нагадаємо, у Міноборони озвучили співвідношення загиблих на фронті вояк путіна та бійців ЗСУ.

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