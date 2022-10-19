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Мати покарали суворіше: на Хмельниччині винесли вирок батькам чотирьох загиблих дітей

14:14 19 жовтня 2022
Згорілий будинок

На Хмельниччині засуджено батьків, з вини яких в пожежі загинуло четверо малолітніх дітей — матір покарали позбавленням волі на 6 років, батько проведе за ґратами 5 років.

Як повідомляють в обласній прокуратурі, трагедія сталась у листопаді 2021 року у с. Медисівка Теофіпольської територіальної громади.

Ввечері матір залишила чотирьох малолітніх дітей в кімнаті, де була розтоплена піч, зачинила двері будинку і пішла за продуктами та зустрічати з роботи чоловіка. Малеча залишилась на самоті на декілька годин.

«У кімнаті, де перебували діти, спалахнула пожежа. Загорілися легкозаймисті речі, які лежали впритул до печі, а потім вогонь перекинувся на помешкання. Маленькі діти не змогли самостійно покинути будинок і загинули від гострого отруєння чадним газом», — йдеться у повідомленні.

Фото прокуратури

Батьки, які побачили дим, викликали пожежників та кинулись рятувати дітей. Втім, двоє хлопчиків 5 та 2 років, а також їхні сестрички 6 років та 7 місяців загинули.

Слідство встановило, що пожежа розпочалася через несправність пічного опалення. Батько сам вмонтував в грубку металеву решітку, що й призвело до фактичного доступу полум’я до житлової кімнати.


Фото прокуратури

Наразі вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Нагадаємо, що нещодавно у звільненому Лимані у стихійному похованні знайшли тіла п'ятьох дітей. У братській могилі виявили тіла двох хлопчиків 10 і 11 років, і двох сестричок, одній з яких був лише один рік, а інший — три. Ще одній убитій дівчинці було 14 років. Попередня причина смерті дітей — осколкові поранення після обстрілу міста російськими ракетами.

Фото обласної прокуратури Хмельниччини

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