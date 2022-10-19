Анджей Дуда, який перебував з візитом в Італії, заявив в ефірі телеканалу RAI, що «для безпеки Європи, для безпеки світу російський імперіалізм має бути зупинений». Він запевнив, що тримає кулаки за нового прем'єр-міністра Італії Джорджу Мелоні, повідомляє видання tvp.info.

«Наша позиція з самого початку полягала в тому, щоб підтримувати Україну, це для нас найголовніше. Часто кажуть, що поляки дуже емоційно реагують на війну в Україні, на напад росії на Україну. Ми знаємо, що таке російська агресія, що таке російська окупація. Ми знаємо, що таке бути в російському полоні, — наголосив він. — Коли поляки побачили, що відбувається з українцями, ця допомога була щирою, вона була емоційною, від щирого серця. Натомість ми, як польська влада, дивимося на це холоднокровно і раціонально. Ми знаємо, що росіян треба зупинити, що це відроджений російський імперіалізм. Якщо українці піддадуться, то наступними, можливо, будемо ми. Ми це усвідомлюємо».

За словами Дуди, для безпеки Європи, для безпеки світу російський імперіалізм має бути зупинений.

«Для мене, в першу чергу, це означає виштовхування росії за межі міжнародно визнаних кордонів України. Ця війна має закінчитися двома шляхами: по-перше, російські війська мають піти з українських земель, які вони окупували з 2014 року. Україна має повернутися до своїх міжнародно визнаних кордонів, а по-друге, військові злочинці мають бути покарані, міжнародне співтовариство має їх переслідувати і покарати, тому що це є вимогою для того, щоб мир був збережений на майбутнє», — пояснив він.

На запитання, чого поляки бояться від росії, він відповів: «Ми боїмося того, що для нас очевидно». Він нагадав, що у 2008 році тодішній президент Польщі Лех Качинський заявив у Грузії, що російський імперіалізм відродився і його потрібно зупинити, оскільки росія може напасти на Україну, країни Балтії, а потім, можливо, і на Польщу.

«Я розумію, що в Берліні, Парижі, Брюсселі взагалі не можуть собі уявити, що російський солдат може прийти туди, зґвалтувати дружину, доньку і вбити людину пострілом у потилицю, але ми, поляки, пережили цю реальність, — пояснив він. — Не Захід, не НАТО, не Польща відновлює гонку озброєнь. Саме росія є агресором. Наївний той, хто вірить російській пропаганді про нацистів в Україні, це повна нісенітниця. Просто росія хоче панувати, хоче розширювати свої території, хоче використовувати фактично рабську працю інших народів, паразитувати на організмі інших держав і народів».

Також Дуда говорив про необхідність надсилання зброї та обладнання в Україну та нагадав, що Польща надсилає чергові партії озброєнь. Він висловив сподівання на більш тісну співпрацю з новим італійським урядом, який очолить Джорджа Мелоні.

Нагадаємо, на тлі російських ядерних погроз Польща починає роздавати антирадіаційні таблетки.

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