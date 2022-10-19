«У вас вус відклеївся»: розвінчано рашистський фейк про турецьких «добровольців», які воюють в Україні

Розслідувачі з InformNapalm викрили російську ІПСО, спростувавши фейк про нібито воюючих за росію громадян Туреччини.

Така інформація з'явилася на низці телеграм-каналів, підконтрольних російським спецслужбам. Як стверджують розслідувачі, за громадян Туреччини видали мешканців Північного Кавказу.

Виявилося, що «турки» — мешканець Кабардино-Балкарії Мухліс Сейфулов із чеченського збройного формування «Горець» та мешканець Північної Осенії Сабір Маметов з осетинського збройного формування «Шторм».

Раніше в Офісі президента відреагували на російські фейки про те, що ЗСУ нібито збираються обстрілювати Херсон.

Фото — скріншот

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