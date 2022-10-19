«Окупанти намагаються налякати мешканців Херсону»: у Зеленського відповіли на рашистські фейки про обстріл міста

Окупаційна влада таросіяни, які закликають мешканців тимчасово окупованого Херсону євакуюватися під загорзою «обстрілів ЗСУ, влаштовують пропагандистську показуху.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, зазначивши, що таким чином росіяни намагаються залякати херсонців.

«Доволі примітивна тактика, враховуючи, що ЗСУ не обстрілюють українські міста — це роблять виключно російські терористи, в яких навіть на росії на житлові будинки падають літаки. Пропаганда не спрацює. Все буде Україна», — зазначив Єрмак.

Нагадаємо, що російський президент путін видав указ, яким на тимчасово захоплених українських територіях, у тому числі й на Херсонщині, вводиться «воєнний стан».

Колишній радник голови ОП Віктор Андрусів вважає, що незважаючи на те, що в росії почали розповсюджувати інформацію про «здачу Херсона», ворог не збирається цього робити, а хоче влаштувати в місті «другий Сталінград».

Фото Юрія Соболевського

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