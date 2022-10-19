Чотири крилаті ракети та 13 дронів не потрапили в ціль завдяки ЗСУ, — Генштаб

В Генштабі, де раніше повідомляли про невдалі спроби ворога прорвати оборону ЗСУ у Харківській, Луганській та Донецькій областях, зазначили, що противник не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.



«Протягом поточної доби противник завдав чотири ракетних та одинадцять авіаційних ударів, здійснив понад десять обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворог вчергове завдав масованого удару крилатими ракетами та іранськими ударними БпЛА по цивільній інфраструктурі в Київській Чернігівській, Вінницькій, Івано-Франківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях», — йдеться у повідомленні.

Вночі окупанти атакували Умань Черкаської області та Коблеве Миколаївської області п’ятьма дронами-камікадзе, всі вони успішно збиті Силами оборони України. Протягом дня противник задіяв дев’ять ударних БпЛА «Shahed-136» з території білорусі. Вісім з них збито.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала десять ударів. Підтверджено ураження шести районів зосередження озброєння та військової техніки, а також чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів противника.

«Підрозділи протиповітряної оборони збили чотири крилаті ракети, один гелікоптер Ка-52 та тринадцять БпЛА „Shahed-136“. Воїни ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, чотири райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, станцію РЕБ, один міст та одну понтонну переправу противника», — додали у Генштабі.

В командуванні Повітряними силами уточнили, що вдень 19 жовтня ворог атакував Україну з північно-східного напрямку стратегічною авіацією. Із бомбардувальників-ракетоносців Ту- 95 та Ту-160 випущено шість крилатих ракет Х-101/Х-555.

Одна ракета була знищена винищувальною авіацією, одна — зенітним-ракетним підрозділом у зоні відповідальності Повітряне командування «Центр» на Київщині та Вінниччині. Ще дві ракети збито протиповітряною обороною Сухопутних військ на Чернігівщині.

У Генштабі також повідомляють, що на тимчасово захопленої території Запорізької області окупаційна «влада» організувала так звану інвентаризацію житлового фонду та «перепис» населення. Заходи проводять з метою пошуку та відчуження житла місцевих мешканців, які виїхали за межі захоплених територій.

«Поповнення втрат підрозділів російських окупаційних військ за рахунок ув’язнених осіб завдало додаткових проблем командуванню. Так, завербовані військовослужбовці з місць позбавлення волі після отримання зброї залишають підрозділи та шукають можливість повернутися на територію російської федерації. За наявною інформацією, після ураження складу з боєприпасами в Херсонській області 17 жовтня цього року, частина підрозділу, що залучалася до його охорони, отримала поранення, а решта — вдалася до втечі. Підрозділи росгвардії, під виглядом боротьби з диверсійно-розвідувальними групами, проводять заходи з пошуку дезертирів», — повідомляють в Генштабі.

У Херсоні, де місцева «влада» оголосила про евакуацію громадян під приводом ніби то «обстрілів міста ЗСУ, окупанти примусово залучають місцеве населення для проведення фортифікаційних робіт. На примусові роботи направляють нібито порушників комендантської години та нелояльних до окупаційної влади громадян.

Фото Генштабу ЗСУ

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