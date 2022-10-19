«У моєму житті якийсь треш»: Аліна Гросу налякала прихильників звісткою про операцію

Співачка Аліна Гросу знов потрапила до лікарні.

В Instagram вона виклала фото на лікарняному ліжку, правда, не уточнила, що саме з нею сталося.

Фото Алини Гросу

«Друзі, вибачаюсь що випала із соц. життя… Але у мене в житті якийсь треш вже дуже довгий час був. Нещодавно мені проводили операцію. Три з половиною години. Я не дуже хочу уточнювати, що там таке, але скажу… Знали б ви, як я цього всього боюся. Почуваюсь зараз більш-менш стабільно. Сподіваюсь, що якомога швидше повернусь до вас і до нормального життя», — пише Гросу.

Шанувальники бажали співачці якнайшвидшого одуження.

Нагадаємо, що влідку фанати співачки звернули увагу на те, що її нареченого Романа Полянського не було видно поруч з Аліною з початку російського вторгнення.

Фото зі сторінки Аліни Гросу у соцмережах

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