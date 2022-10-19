40.04 / 40.84 38.41 / 39.63
Київ: +11
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«У моєму житті якийсь треш»: Аліна Гросу налякала прихильників звісткою про операцію

19:55 19 жовтня 2022
Аліна Гросу у лікарні

Співачка Аліна Гросу знов потрапила до лікарні.

В Instagram вона виклала фото на лікарняному ліжку, правда, не уточнила, що саме з нею сталося.

Фото Алини Гросу

«Друзі, вибачаюсь що випала із соц. життя… Але у мене в житті якийсь треш вже дуже довгий час був. Нещодавно мені проводили операцію. Три з половиною години. Я не дуже хочу уточнювати, що там таке, але скажу… Знали б ви, як я цього всього боюся. Почуваюсь зараз більш-менш стабільно. Сподіваюсь, що якомога швидше повернусь до вас і до нормального життя», — пише Гросу.

Шанувальники бажали співачці якнайшвидшого одуження.

Нагадаємо, що влідку фанати співачки звернули увагу на те, що її нареченого Романа Полянського не було видно поруч з Аліною з початку російського вторгнення.

Фото зі сторінки Аліни Гросу у соцмережах

488

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Моїсеєв

У росії заявили про бажання викопати з могили тіло Бориса Моїсеєва — у нього з'явився «син»

Ані Лорак

«Була милою, а стала мілфою»: рашисти висміяли зовнішність Ані Лорак й порадили сідати на дієту

торт

«Супершвидкий» та «суперсмачний» торт «Снікерс»: готується за сім хвилин, без духовки, желатину та згущеного молока

Канапки

«Неймовірно смачні канапки із морквою та часником»: ви готуватимете їх щодня

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту