Російські окупанти, як і раніше, намагаються наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямах. Сили оборони за минулу добу не дали ворогові просунутися в районах Білогорівки Луганської області, Бахмута, Бахмутського, Кліщіївки, Красногорівки, Новомихайлівки, Невельського, Опитного та Мар'їнки на Донеччині, повідомили у Генштабі ЗСУ.



Українська авіація завдала десять ударів. Підтверджено поразку шести районів зосередження озброєння та військової техніки, а також чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів супротивника. Підрозділи протиповітряної оборони збили шість крилатих ракет, один вертоліт Ка-52 та шістнадцять БпЛА, з них — чотирнадцять Shahed-136 іранського виробництва.



Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили три пункти управління, шість районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, один склад боєприпасів, станцію РЕМ та шість інших важливих об'єктів, включаючи міст та понтонну переправу противника.



За уточненою інформацією, внаслідок ударів Сил оборони за останні дні підтверджено поразку живої сили та техніки противника у Запорізькій області — до 150 військовослужбовців поранено та знищено близько 15 одиниць озброєння та військової техніки.

За даними Генштабу, на тимчасово окуповану територію Луганської області прибуло поповнення з-поміж мобілізованих. Відзначаються численні факти пограбувань та мародерства. Не виключається, що значна кількість прибулих — це колишні в'язні.



За попередньою інформацією, Іран і рф домовилися про направлення на територію росії радників та інструкторів з використання ударних БПЛА. Зокрема, відомо про підготовку операторів вже наявних БПЛА Shahed-136 та перспективних БПЛА Arash-2.



Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні за підсумками 238-го дня війни закликав українців на тимчасово окупованих територіях, яких росіяни будуть примусово відправляти на фронт, здаватися ЗСУ за першої нагоди, вистояти проти «російських неадекватів», щоб перемогти.

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