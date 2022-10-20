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Україна

Вистояти проти російських неадекватів: Зеленський назвав спільне завдання українців у війні

8:18 20 жовтня 2022
Зеленський

Програючи битви на фронтах, російські окупанти намагаються «закидати» воїнів ЗСУ «гарматним м'ясом», для чого найближчим часом намагатимуться забрати всіх чоловіків на окупованому півдні та сході до своєї армії — так, як вони робили у Донецьку та Луганську.

Про це сказав у відеозверненні за підсумками 238-го дня війни президент Володимир Зеленський.

«Окремо сьогодні хочу звернутися до наших людей на тимчасово окупованих районах півдня і сходу України. Будь ласка, уникайте цього, як можете. Намагайтеся виїхати з окупованої території. Якщо не можете цього зробити, за першої ж можливості намагайтеся скласти зброю та прийти на українські позиції. І головне — бережіть своє життя. І обов'язково допомагайте іншим людям, які поряд з вами. Наше спільне завдання — вистояти. Вистояти проти цих неадекватів…», — сказав глава української держави.

Також Володимир Зеленський звернув увагу українців на той факт, що росія півроку уникала навіть слова «війна», карала за нього своїх людей кримінальними справами, а тепер сама оголошує воєнний стан на окупованій території.

«Окупанти самі принесли війну на нашу землю під свою постійну брехливу тріскотню про нібито переговори, а тепер підписують якісь укази, що закріплюють війну. Ну, що можу сказати, — просто істерика у „товаришів чекістів“. Істерика, яка буде тим більше, що ближче буде поразка росії», — упевнений український лідер.

Українська влада вважає, що запровадження путіним воєнного стану на частини тимчасово окупованої української території для Києва нічого не означає. ЗСУ як гнали росіян, так і продовжуватимуть звільняти свою землю від окупантів.

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