Вистояти проти російських неадекватів: Зеленський назвав спільне завдання українців у війні

Програючи битви на фронтах, російські окупанти намагаються «закидати» воїнів ЗСУ «гарматним м'ясом», для чого найближчим часом намагатимуться забрати всіх чоловіків на окупованому півдні та сході до своєї армії — так, як вони робили у Донецьку та Луганську.



Про це сказав у відеозверненні за підсумками 238-го дня війни президент Володимир Зеленський.



«Окремо сьогодні хочу звернутися до наших людей на тимчасово окупованих районах півдня і сходу України. Будь ласка, уникайте цього, як можете. Намагайтеся виїхати з окупованої території. Якщо не можете цього зробити, за першої ж можливості намагайтеся скласти зброю та прийти на українські позиції. І головне — бережіть своє життя. І обов'язково допомагайте іншим людям, які поряд з вами. Наше спільне завдання — вистояти. Вистояти проти цих неадекватів…», — сказав глава української держави.

Також Володимир Зеленський звернув увагу українців на той факт, що росія півроку уникала навіть слова «війна», карала за нього своїх людей кримінальними справами, а тепер сама оголошує воєнний стан на окупованій території.

«Окупанти самі принесли війну на нашу землю під свою постійну брехливу тріскотню про нібито переговори, а тепер підписують якісь укази, що закріплюють війну. Ну, що можу сказати, — просто істерика у „товаришів чекістів“. Істерика, яка буде тим більше, що ближче буде поразка росії», — упевнений український лідер.



Українська влада вважає, що запровадження путіним воєнного стану на частини тимчасово окупованої української території для Києва нічого не означає. ЗСУ як гнали росіян, так і продовжуватимуть звільняти свою землю від окупантів.

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