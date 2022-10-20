«Я не вірю у добровільний відступ російської армії від Херсону зараз»: військовий журналіст

На Херсонщині місцеве населення жорстко саботує будь-які дії росіян, зливає позиції штабів, підриває ключових колаборантів та військових. Керування угрупованням давно переїхало на лівий берег, бо в самому місті безпечно управляти окупаційними військами неможливо. Зима буде для росіян в окупованих районах на правому березі нестерпною, саме так вважає відомий український журналіст Петро Шуклінов:

«Комунікації між берегами обвалені. Фактично росіяни не здатні швидко перекидати велику кількість військ. Лише поступово. І якщо херсонсько-криворожський фронт буде знову прорвано військами ЗСУ, великі сили росіян на миколаївському напрямку опиняться в оточенні, відрізані від шляхів відступу. Таким чином у росії є лише три варіанти. Перший — перейти в наступ і відкинути українські війська до Кривого Рогу і Миколаєва. Цей варіант наразі абсолютно нереальний для російських нацистів. Щоб мати таку амбіцію, потрібно тотально контролювати небо, а цього немає і близько. Другий — надіслати ще більше військ для оборони з ризиком втрати цих військ в разі невдалих бойових дій і прориву ЗСУ до мостів. І, на моє переконання, наразі росіяни не полишають надій на другий варіант. Хоча вже морально готують майбутніх мобілізованих росіян до „жесту доброї волі“, пояснюючи, чому російська армія знову терпить поразку. Те, що відбувається зараз, більше схоже на спробу російських нацистів втримати окупований Херсон будь-якою ціною. Дотягнути до того часу, коли вони, як вважають росіяни, матимуть хоча б деяку перевагу в чисельності. Навіть якщо прямо зараз це означає ризик втрати великої кількості техніки, якщо ЗСУ прорвуть фронт. Про російських солдатів, що опиняться в оточенні на правому березі, я не кажу, їх доля і так зрозуміла».

За словами журналіста, якщо росіяни отримають наказ на відступ з окупованих районів Херсонщини, в саме місто ЗСУ треба буде заходити з боєм, адже відступ росіяни будуть прикривати саме в окопах навколо обласного центру.

«В цілому я не вірю у добровільний відступ рашистів зараз, — пише журналіст. — Росіяни збудували навколо Херсону потужні оборонні рубежі. Полишити їх взагалі без бою — це, звичайно, було б стратегічною перемогою Генштабу ЗСУ. Взяти місто без бою — це те, що реалізовують Залужний та Ковальчук вже досить тривалий час. Для остаточної перемоги треба максимально добити переправи та вийти впритул до мостів, щоб ситуація для росіян стала очевидною і шансів на утримання Херсону не залишилось — тільки відступ. І тоді, коли цей момент настане, росіяни побіжать знову».

Раніше військовий льотчик-інструктор Роман Світан дав свій прогноз щодо звільнення Херсонщини та розповів, коли можливі «гарні новини».

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