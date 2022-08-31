У Бердянську підірвали штаб колаборантів

У тимчасово окупованому Бердянську пролунав вибух біля штабу колаборантської організації «Ми разом із росією».

Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.



«Біля штабу колаборантської організації „Ми разом із росією“, яка бере активну участь у підготовці до псевдореферендуму, сьогодні вранці щось вибухнуло. Інформації про постраждалих немає», — йдеться в повідомленні.

Внаслідок вибуху пошкоджено фасад будівлі, а також вибито вікна. Чи хтось був під час вибуху в будівлі, досі невідомо.

Раніше, 26 серпня, в окупованому Бердянську підірвали автомобіль «заступника начальника ДАІ» Олександра Колесникова. Він помер у лікарні. Після підриву автомобіля та загибелі «заступника начальника ДАІ» окупанти влаштували перевірку всіх городян на в'їзді та виїзді з мікрорайону Слобідка.

А в ніч на 28 серпня у селищі Мирне під Мелітополем прогриміли кілька вибухів, які знищили «штаб» окупантів, де вони готувалися до фейкового «референдуму». Водночас постраждала і одна з найбільших військових баз рашистів на Запоріжжі, повідомляв мер Мелітополя Іван Федоров.

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