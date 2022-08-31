39.76 / 40.60 39.66 / 40.68
Київ: +23
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

У Бердянську підірвали штаб колаборантів

16:15 31 серпня 2022
На місці події

У тимчасово окупованому Бердянську пролунав вибух біля штабу колаборантської організації «Ми разом із росією».

Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

«Біля штабу колаборантської організації „Ми разом із росією“, яка бере активну участь у підготовці до псевдореферендуму, сьогодні вранці щось вибухнуло. Інформації про постраждалих немає», — йдеться в повідомленні.

Внаслідок вибуху пошкоджено фасад будівлі, а також вибито вікна. Чи хтось був під час вибуху в будівлі, досі невідомо.

Раніше, 26 серпня, в окупованому Бердянську підірвали автомобіль «заступника начальника ДАІ» Олександра Колесникова. Він помер у лікарні. Після підриву автомобіля та загибелі «заступника начальника ДАІ» окупанти влаштували перевірку всіх городян на в'їзді та виїзді з мікрорайону Слобідка.

А в ніч на 28 серпня у селищі Мирне під Мелітополем прогриміли кілька вибухів, які знищили «штаб» окупантів, де вони готувалися до фейкового «референдуму». Водночас постраждала і одна з найбільших військових баз рашистів на Запоріжжі, повідомляв мер Мелітополя Іван Федоров.

572

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

таролог

Що думають у кремлі про запропоновану Україною капітуляцію: таролог дала відповідь

Рубльова

Вчитиме дітей зраді: у Херсоні народна артистка України перейшла на бік окупантів

часник

Щоб часник ріс «як на дріжджах», покладіть у грядку 2 безкоштовні інгредієнти: про яке підживлення йдеться

зодіак

Купатимуться у променях щастя та везіння: названі знаки зодіаку, на які чекає дуже гарна осінь-2022

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту