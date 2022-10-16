«Стандартний підхід ЗСУ до завдання вогневого ураження»: полковник розповів, коли можливі «гарні новини» з Херсонщини

На півдні підрозділи ворога не витримують атак української армії і протягом наступного тижня українці, можливо, почують добрі новини щодо правого берега Херсонщини.

Такий прогноз зробив в ефірі телемарафону полковник ЗСУ у запасі військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

«Найближчим часом справді будуть проведені деякі контрнаступальні дії українськими військами. Ми почуємо десь протягом тижня хороші новини з правого берега», — спрогнозував він.

Експерт додав, що нещодавно наші війська отримали черговий транш допомоги, «в основному — це арта, це боєприпаси до арти, це нові снаряди до HIMARS, досить успішні, з повітряним підривом».

«Тому, природно, вся ця допомога висипалася на голови росіян і на правому березі, правобережжі Херсонщини в тому числі. Тому останнім часом ми і чуємо крики російських пропагандистів, медіа, колаборантів про те, що йде масована артилерійська підготовка. Але це вже не масований, а стандартний підхід українських військ до завдання вогневого ураження», — поділився Світан.

Офіцер додав, що противники, природно, такого рівня атак витримати не можуть, у деяких частинах фронту ряди противника сиплються, вони відходять, прикриваючи такі відходи у т.ч. медійно.

«І ми чуємо і бачимо рух росіян зараз із правого берега на лівий, в основному це відводять свої сім'ї та військовослужбовці російської федерації, ті колаборанти, які встигли якось себе проявити перед російською армією і, природно, перед нашими спецслужбами, ну, а весь цей процес прикривають турботою про місцеве населення, вивозом їх із правого на лівий берег», — пояснив експерт.

Нагадаємо, що ЗСУ перейшли в контрнаступ наприкінці серпня. На Херсонському напрямку станом на 9 жовтня ЗСУ деокупували понад 1170 кв. км нашої землі. 14 жовтня в Офісі президента поділилися, що в нашій країні з початку повномасштабної збройної агресії росії, яка почалася 24 лютого, вже звільнили 1620 населених пунктів.

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