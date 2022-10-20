«Пілот легко міг відвести літак від будинків»: український льотчик назвав причину авіатрощі у російському Єйську

Катастрофа СУ-34 у місті Єйську Краснодарського краю — 10-та небойова втрата в російській військовій авіації за вісім місяців війни в Україні. У Міноборони росії стверджують, що політ був тренувальним, винищувач-бомбардувальник не ніс боєприпасів, пілоти катапультувалися. Причиною аварії нібито стало загоряння двигуна під час зльоту, стверджують вони. Чи могли пілоти уникнути падіння літака на житловий будинок, у коментарі «Настоящему Времени» пояснив льотчик-випробувач, полковник запасу української армії Роман Світан.

«Навіть не ціною власного життя він міг легко відвести літак від будинків. Льотчики, які літають з ейського аеродрому, прекрасно знають розташування житлового сектора. На цьому аеродромі раніше базувалося Єйське авіаційне училище морської авіації. Заяви про польоти як „навчально-тренувальні без боєкомплекту“ — неправда. Якщо це навчально-тренувальний політ на бойове застосування, він проводиться з повним боєкомплектом. Тому російська влада злукавила. Був зліт, мала швидкість. Льотчики могли взагалі нічого не робити, а просто катапультуватися раніше, і літак упав би за злітним курсом, не доходячи до житлових будинків. Тому льотний персонал щодо мирних людей вчинив неправильно».

Льотчик впевнений — найімовірніше на борту були ракети, і якесь бомбове навантаження.

«Але більше схоже все-таки на ракети типу НУРС або на керовані ракети. Літак ішов щонайменше з половинним запасом палива і майже повним боєкомплектом, тому такі руйнування. Техніка не облітана. Це одна причина трагедії. Друга причина — великі проблеми у росіян із двигунами. Основна ж причина в тому, що за півроку на українських полях приземлили понад півсотні бортів, загинули висококласні російські пілоти. Навіть ті, хто повернувся з полону, навряд чи літають. Льотно-підйомний склад російської армії зараз не підготовлений. Половина — жовторотики, яким ще кілька років потрібно доводити бойову майстерність до того рівня, який був до початку війни».

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали про те, що російський пілот показав Єйську, що творять росіяни в Україні.

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