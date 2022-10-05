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«З'явиться можливість зупинити війну»: відомий астролог назвав вирішальну дату

16:24 5 жовтня 2022
Влад Росс

Відомий астролог Влад Росс, який розповів раніше про незавидну долю володимира путіна, назвав час, коли може припинитися російсько-українська війна. За його словами, Марс стане ретроградним у ніч з 30 на 31 жовтня. В цей час війна стане менш кривавою. Та й взагалі, після статичності Марса буде можливість зупинити війну, пише Главред.

За словами астролога, жовтень може стати останнім місяцем лютої війни, і він буде знаменний великим наступом української армії та досягненням важливих цілей.

«Особливо великий шанс закінчити війну у середині листопада. Це може вирішитись на острові Балі, де проходитиме саміт G20, куди, ймовірно, прилетить цей пацієнт палати № 6 Путін. У будь-якому разі Сі Цзіньпін уже чітко дав зрозуміти Путіну, що потрібно завершувати. Ось тільки Путін з дурниці подумав, що треба завершувати і бахнути ядерною зброєю. І біда в тому, що зірки йому сприятимуть у цій шаленій ідеї. Незважаючи на те, що багато подій місяця будуть затягнуті через статику Сатурна та Плутона, жовтень ознаменується швидким наступом української армії та звільненням Херсона, а також наступом на Мелітополь. Після цього ми можемо звільнити весь південно-східний напрямок, аж до Маріуполя, дістатися Луганської області та оточити Донецьк. Принаймні зірки сприяють цьому. Жовтень буде вражаючим у плані дій ЗСУ», — вважає Росс.

Як писали «ФАКТИ», раніше відома астрологиня Ольга Медвецька заявила, що протягом усього жовтня збережеться висока ймовірність застосування ворогом заборонених видів зброї, а також її хімічних та біологічних різновидів (цьому сприяють квадрат Марс-Нептун). А астролог Ангеліна Вакуліна заявила, що говорити про припинення активних бойових дій в Україні поки що рано — це відбудеться не раніше червня 2023 року.

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