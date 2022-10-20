У Парижі спалахнув скандал через те, що менеджер місцевого кафе Le Cozy Montparnasse вигнав зі свого закладу двох українок, відмовившись їх обслуговувати. Відповідне відео у Facebook опублікував віцепрезидент Спілки українців Франції Володимир Когутяк.

На ролику видно, як менеджер вимовляє фразу «Viva putin» й вказує українкам на двері.

Про цей неприємний інцидент журналістам розповіли самі потерпілі. Як з'ясувалося, Лариса та Мелісса — мама та донька, є біженками з України.



«На вулиці було дуже холодно і ми зайшли до найближчого кафе, — розповідає Лариса. — Нам принесли меню. Я попросила офіціантку підібрати для нас щось бюджетне, недороге. Бо ми — біженки з України, країни, де йде війна. Офіціантка несподівано прибрала меню та сказала: „Українцям у нашому закладі не раді“. Тоді ми попросили покликати менеджера».



Менеджер, молодий чоловік, замість того, щоб перепросити за свою співробітницю, почав кричати, що він підтримує путіна, а вбивати українців — це правильно. Після цього запропонував українкам залишити кафе зі словами «Viva putin». Випроваджуючи жінок з закладу, менеджер ще кілька разів повторив фразу, що прославляє російського диктатора путіна, плескав у долоні та посміхався.



Вже наступного дня, коли про подію повідомили у соцмережах, розпочався скандал. Французи розміщували на сторінці кафе в Google критичні коментарі (на момент публікації цього матеріалу їх було 73 тисячі) і буквально за кілька годин обвалили рейтинг кафе до 2,3 бала (за п'ятибальною шкалою), що вважається дуже низьким результатом для такого закладу.

У кафе Le Cozy Montparnasse спробували врятувати свою репутацію, влаштувавши справжню бот-атаку у тих самих коментарях. Користувачі, переважно з росії, причому, судячи з профілю, які навряд чи могли відвідувати це кафе, почали навперебій хвалити заклад. Але це не допомогло. Після цього просити вибачення довелося вже менеджеру.



«Я був просто роздратований у той момент, — виправдовувався менеджер у соцмережах. — Мені насправді не важливо, яка національність у цих жінок. Я думаю, що вони не мали наміру нічого замовляти й просто зайшли погрітися. Просто витрачали наш час. Тому я й попросив їх залишити помешкання. Коли ж вони почали мені загрожувати — тоді я й сказав: «Хай живе путін».



Раніше «ФАКТИ» писали про те, що у Франції побили двох українських біженок за те, що ті слухали в телефоні пісню українською мовою.

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