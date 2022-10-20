«З жалем вам повідомляємо»: Енріке Іглесіас засмутив велику кількість дівчат та жінок

Відомий серцеїд Енріке Іглесіас, який показав нещодавно брюнетку своєму кліпі, вселив надію в серця багатьох незаміжніх (а, можливо, і заміжніх) дівчат і жінок у тому, що незабаром він точно розлучиться з Ганною Курниковою і знову стане вільним для відносин.

Тим більше, що й команда Енріке підіграла йому в цьому, повідомивши, що він виступить із важливою заявою.

Але, схоже, переживанням блондинки Ганни настав кінець. Принаймні на якийсь час.

Сьогодні, 20 жовтня Енріке і його команда виступили з офіційною заявою, але вона стосувалася всього лише скасування давно запланованого концерту.

«З жалем вам повідомляємо, що заплановане цієї п'ятниці, 21 жовтня, шоу в Катарі не відбудеться через виробничі питання, що знаходяться поза нашим контролем», — свідчило повідомлення в особистому мікроблозі артиста.

Тому шанувальницям Енріке знову залишається плекати примарні надії на зміни в його сімейному статусі і знову діставати якісь крихти інформації з повідомлень про сварки Енріке Іглесіаса та Ганни Курникової. При цьому ніхто досі точно не може сказати, чи справді щасливі батьки Люсі, Мері та Ніколаса узаконили свої стосунки. Адже блондинка та її темпераментний коханий вважають за краще зберігати загадкове мовчання на цю тему.

Як відомо, Курнікова та Іглесіас, які проживають у США, разом уже понад 20 років. Вони досі не зізналася, чи одружилися офіційно. Однак Ганна з недавніх пір почала називати себе подвійним прізвищем — Курнікова-Іглесіас.

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