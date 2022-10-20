Український боксер Денис Берінчик (16 перемог, 9 з них — нокаутом), який у грудні минулого року в бою з росіянином Ісою Чанієвим захистив чемпіонський титул WBO International у легкій вазі, дізнався нову дату та місце проведення об'єднавчого поєдинку з володарем титулу EBU французом Айваном Менді (47 перемог, 22 з них — нокаутом, 5 поразок, 1 нічия).

Спочатку бій мав відбутися 22 жовтня на батьківщині суперника українця — у місті Пон-Сент-Максанс, що на півночі Франції. Потім дату перенесли на кінець листопада до Лондона, а тепер стало відомо, що Берінчик та Менді будуть битися 3 грудня в андеркарді трилогії між Тайсоном Ф'юрі та Дереком Чісорою, які зійдуться на рингу на стадіоні «Тоттенхем Хотспур» у столиці Англії.

Зазначимо, що Берінчик після початку повномасштабного вторгнення записався до тероборони, щоб захищати рідну країну від навали окупантів, а з кінця вересня боксер розпочав у Чорногорії цілеспрямовану підготовку до бою з Менді.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що непереможний український боксер-напівсередньоваговик на прізвисько Рудий лев здолав запеклого чеха.

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