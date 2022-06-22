Українець Берінчик проведе об'єднавчий бій: названо дату та суперника

Володар чемпіонського поясу за версією WBO International у легкій вазі українець Денис Берінчик (16 перемог, 9 з них — нокаутом), який побив росіянина Ісу Чанієва у грудні минулого року в Києві на очах у Володимира Кличка, дізнався ім'я свого наступного суперника.

Як повідомляє Boxing Scene, наш співвітчизник уперше в кар'єрі проведе об'єднавчий поєдинок проти досвідченого француза Айвана Менді (47 перемог, 22 з них — нокаутом, 5 поразок, 1 нічия), який у квітні 2022-го переміг італійця Джанлуку Челью та завоював вакантний чемпіонський пояс EBU.

Бій відбудеться 22 жовтня на батьківщині суперника українця — у місті Пон-Сент-Максанс, що на півночі Франції.

До речі, після початку війни в Україні уродженець Краснодона, що на Луганщині, записався до лав тероборони, активно займається волонтерством. Також Денис не забуває підтримувати спортивну форму, у чому йому допомагають побратими. Тож можна не сумніватися, що до майбутнього поєдинку на профірингу Берінчик підійде у всеозброєнні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Камбосос програв одноголосно Хейні та втратив чотири чемпіонські пояси в легкій вазі.

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