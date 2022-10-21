Повернення Бориса Джонсона: які шанси друга України знову обійняти посаду прем'єр-міністра Британії

Консервативна партія Великобританії поспіхом готується до виборів нового лідера, який автоматично має стати і новим прем'єр-міністром країни. Як уже повідомляли «ФАКТИ», 20 жовтня глава британського уряду Ліз Трасс подала у відставку. Вона пробула на посаді прем'єра лише 44 дні, що є рекордно коротким терміном за всю історію королівства.

Того ж дня торі повідомили про те, як вони мають намір у найкоротші терміни обрати нового лідера. Їм треба поспішати, бо лейбористи вже вимагають проведення дострокових парламентських виборів. Консерватори ризикують втратити владу, яка перебуває у їхніх руках понад 12 останніх років.

Нового лідера торі обиратимуть з-поміж членів своєї фракції у британському парламенті. Охочі поборотися за посаду мають подати заявки до 14:00 за місцевим часом 24 жовтня. Кожен із кандидатів має заручитися підтримкою не менше 100 депутатів від Консервативної партії. Якщо цей бар'єр подолає лише один із претендентів, він і буде оголошений новим лідером, а отже, і новим прем'єр-міністром.

Якщо кандидатів виявиться двоє чи троє (це максимально можливе число, враховуючи те, що в Палаті громад наразі 359 депутатів від Консервативної партії), з 15.30 до 17.30 буде проведено перше голосування. Якщо пройдуть три претенденти, того, хто набрав найменше голосів, усунуть від участі в наступному етапі. До 21.00 проведуть друге голосування. Воно матиме індикативний характер.

Потім проведуть онлайн-голосування серед усіх членів Консервативної партії. Його підсумки оголосять 28 жовтня об 11.00. І тоді британці дізнаються про ім'я свого нового прем'єр-міністра.

Як повідомляють британські ЗМІ, станом на ранок 21 жовтня заявили про свій намір брати участь у перегонах колишній прем'єр Борис Джонсон, колишній міністр фінансів Ріші Сунак, колишня міністерка оборони Пенні Мордонт, чинний голова Міноборони Бен Воллес, міністерка внутрішніх справ Суелла Брейверман, яка пішла з цієї посади 19 жовтня, Грант Шеппс, який змінив її, чинний міністр зовнішньої торгівлі Кемі Баденок.

Анонімне опитування серед депутатів-торі показало, що найвищі шанси у Сунака. Друге місце займає поки що Джонсон. Замикає першу трійку Мордонт.

Борис Джонсон заручився підтримкою 50 членів парламенту. І закликав Сунака на користь партії відмовитися від боротьби. Борис пообіцяв Ріші колишню посаду — міністра фінансів у майбутньому уряді. Однак багато консерваторів впевнені, що план Джонсона провалиться. Йому не вдасться зібрати навіть 60 голосів. Якщо ж станеться диво, і Борис повернеться на Даунінг-стріт, 10, то вони складуть депутатські повноваження, а це призведе до дострокових парламентських виборів. Таким чином, противники Джонсона тиснуть на нього.

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