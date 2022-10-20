Ліз Трасс пішла у відставку, або 44 дні, які вразили Британію

У четвер, 20 жовтня, прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс оголосила про відставку. Вона перебувала на чолі уряду консерваторів лише 44 дні. Це, мабуть, найкоротший термін за всю британську історію. За ці шість тижнів популярність торі впала до рекордно низьких позначок. Особистий рейтинг Трасс на момент її відходу не дотягував навіть до 15%.

Що сталося? Уряд Трасс спробував різко змінити податкову систему країни. Міністр фінансів Квазі Квартенг запропонував свій план економічного розвитку, який був зустрінутий у багнети. Фондові та валютні ринки відреагували небувалим падінням. Виявилася підірвана фінансова стабільність Британії. Досить сказати, що курс фунта стерлінгів вперше зрівнявся і навіть упав нижче за курс американського долара! Довелося втручатися національному банку (Банк Англії) і швидко друкувати гроші, щоб врятувати країну.

Трасс довелося відправити у відставку Квартенгу. Він заявив журналістам, що Ліз незабаром піде за ним. І мав рацію.

Новим головою скарбниці став відомий консерватор Джеремі Хант. Він був членом кабінету Бориса Джонсона. Хант обіцяє подати свій план порятунку 31 жовтня. Однак, Трасс це вже не врятує.

На початку цього тижня пішла у відставку міністр внутрішніх справ Суелла Браверман. Уряд Трасс розвалювався так само стрімко, як і уряд Джонсона.

Керівництво торі поставило Ліз перед фактом — до неї немає довіри.

Але чи так винна Трасс? Вона стала вже четвертим прем'єр-міністром від консерваторів, якому довелося протягом останніх кількох років були змушені піти у відставку. Ця «епідемія» розпочалася з брекситу.

Торі правлять у Британії вже понад 12 років. Девід Камерон вирішив провести референдум з брекситу і зазнав поразки. Більшість британців проголосували за вихід із Євросоюзу. Камерона змінила Тереза Мей. Вона пообіцяла виконати волю виборців, але провалила переговори з Євросоюзом щодо умов «розлучення». На зміну прийшов харизматичний Борис Джонсон. Він здійснив бексіт, але впав жертвою пандемії коронавірусу.

Провідні західні економісти вважають, що вихід із ЄС був жахливою помилкою Британії з погляду економіки та фінансів. У Сполученому Королівстві зараз вкрай низька продуктивність праці, найшвидша інфляція та найповільніше зростання серед країн «Великої сімки». Обсяг британської економіки, як і раніше, на 0,2% нижче, ніж був до ковіда, тоді як у єврозоні він на 1,8% вищий, а США взагалі відновилися ще минулої зими.

Згідно з прогнозом Банку Англії, найближчого року громадянам світить найбільше падіння рівня життя за всю 60-річну історію подібних розрахунків.

Догляд Трасс ставить під сумнів подальше перебування консерваторів при владі. Лейбористи тепер мають підстави вимагати проведення дострокових парламентських виборів. І обіцяний Хантом план виходу із кризи навряд чи когось потішить у Британії.

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