Скандал із вигнанням двох українських біженок з паризького кафе Le Cozy Montparnasse отримав несподівану, але разом із тим, цілком логічну розв'язку. Менеджера закладу, який зі словами «Viva putin» вказав на двері українкам, наступного дня звільнили, змусивши перед цим вибачитися і вимовити знамениту фразу.

Про це написала українка Natacha Guerin, яка проживає в Парижі. Вона розповіла, що розмовляла з власником кафе і той повідомив, що «любитель путіна», який грубо повівся з біженками, у них більше не працює, бо вчинив «професійну помилку». Так само господар кафе поскаржився на хейтинг, який йому влаштували парижани по телефону та наганяй у мерії.

Крім того, в мережі опубліковано відео, на якому на той момент ще не звільнений менеджер намагається виправдатися перед відвідувачем з України. Після того, як наш співвітчизник показав відео з вигнанням українських біженок менеджеру, той почав виправдовуватися. На запитання відвідувача про те, «хай живе путін» чи ні", той відповів: «путін — це росія. А я — француз». Після чого, на прохання українця, сказав на камеру знамениту фразу про те, що «путін — х*ло» і вибачився перед українським народом.

Нагадаємо, що після інциденту, що трапився в Le Cozy Montparnasse, рейтинг кафе обвалився до оцінки 2,3 за п'ятибальною шкалою.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що уряд Франції з листопада починає виплачувати допомогу французьким сім'ям, які приймають українських біженців — по 150 євро на місяць.

Фото — скріншот

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