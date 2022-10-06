За кожну людину — по 150 євро на місяць: українці допоможуть французам отримати додаткові кошти до сімейного бюджету

Уряд Франції з листопада починає виплачувати допомогу французьким сім'ям, які приймають українських біженців — по 150 євро на місяць.

Претендувати на отримання цих виплат зможуть ті домогосподарства, які надали прихисток вихідцям з України щонайменше на 90 днів у період з 1 квітня по 31 грудня 2022 року, та узгодять це питання з владою країни.

В уряді очікують, що коштами скористаються від 5000 до 12 000 сімей, повідомляє Le Figaro.

«Цей винятковий фінансовий захід дозволяє підтримати прояв спонтанної щедрості, який спостерігався під час початку війни в Україні, головної ланки в управлінні кризою та прийомі переміщених осіб з України», — прокоментував рішення уряду міністр міст та житлового будівництва Олів'є Кляйн.

А тим часом у Польщі українцям дозволили купувати акційні квитки на проїзд у залізничному транспорті.

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