На Антонівському мосту на Херсонщині загинув російський пропагандист: що про нього відомо

Під час удару ЗСУ по Антонівському мосту та наведеній поряд з ним переправі загинув російський пропагандист Олег Клоков.

Як пише журналіст Денис Казанський, Клоков — колишній співробітник «Першого каналу» та RT, який допомагав окупаційній адміністрації робити у Херсоні пропагандистський телеканал.

«А працював би вдома в росії — був би живим і здоровим. Не треба приходити в чужу країну з війною, це завжди погано закінчується», — додав Казанський.

Російські пропагандисти заявляли, що під час обстрілів постраждали мирні жителі, що прокоментувала начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

«Пропагандисти самі себе видають. Вони навіть не відстежують логіку своїх повідомлень. Так, ми тримаємо вогневий контроль, але я не раз наголошувала, що ми не б'ємо по об'єктах критичної інфраструктури на поразку, ми не б'ємо по мирним населеними пунктами та місцевому населенню, зокрема. Те, що на мості в цей час не може бути цивільних, стверджують навіть самі окупанти, бо це комендантська година, і дуже суворі заходи вживають щодо тих, хто її може порушити», — зазначила Гуменюк.

Вона припустила, що окупанти могли використовувати цивільний одяг, приховуючи приналежність до військових, і зробити картинку про нібито обстріл мирного населення. «Але це не так. Вони навіть бирки зі спортивних костюмів забувають зрізати», — додала вона.

А у СтратКомі ЗСУ розповіли, що Клоков — один із російських топ-пропагандистів, який зазвичай не «світився в кадрі», а займався організацією. І кадровий співробітник російських спецслужб.

Він навчався у Харківському авіаційному училищі, але не закінчив його, а перевівся до московського Військового університету, де вивчав польську та арабську мови. Пройшов першу та другу Чеченські війни у ​​спецназі (швидше за все ГРУ), говорив, що був зв'язківцем.

У 2004 році як співробітник «Першого каналу» був у Києві під час Помаранчевої революції, де відповідав за розміщення та фінансування 13 знімальних груп росТВ. У столиці України він працював за підробленими документами — його знали як «Мішу».

«І ось він з'являється в Херсоні, щоб робити пропагандистський телеканал таврію. Пишуть, що „добровільно“. Брехня! Це ніяка не журналістика, Клоков з'явився в Херсоні за наказом військового командування. Більш того, що він робив на переправі вночі з військовими? На прикладі Клокова можна переконатися, що спецслужби росії контролюють медіасферу і у мирний час, і у військовий (більшість воєнкорів є співробітниками спецслужб), а тому всі вони повинні нести таку відповідальність, як і ті, хто бігає з автоматом (кулеметом) територією України», — йдеться у повідомленні.

Про те, що відбувається в Україні 21 жовтня, читайте у матеріалі «Війна, день 240-й: загроза теракту на Каховській ГЕС та новий удар по Антонівському мосту (онлайн)».

Фото зі сторінки Дениса Казанського

949

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram