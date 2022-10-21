Окупанти завозять на Херсонщину «могилізованих» та одночасно евакуюють із регіону російських лікарів та вчителів, — Генштаб

Противник, як і раніше, не полишає спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, за добу, що минула, підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Опитне, Бахмут, Побєда та Мар’їнка Донецької області.

Впродовж зазначеного часу окупанти завдавали удари по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення. Так, було завдано три ракетні та 24 авіаційні удари, понад 30 обстрілів з РСЗВ.

«Ворожих ударів зазнали райони понад 15 населених пунктів. Серед них — Миколаїв, Нова Кам’янка і Мала Сейдеминуха Херсонської області та Гатище на Харківщині. Для своїх злочинів загарбники використали крилаті та зенітні керовані ракети. Крім того, ворог запустив понад 20 безпілотних літальних апаратів іранського виробництва «Shahed-136», — йдеться у повідомленні.

Українська авіація протягом минулої доби завдала 5 ударів. Підтверджено ураження 3 опорних пунктів і районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 2 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили 15 БпЛА. Воїни ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління, 7 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів, засіб ППО, міст та понтонну переправу противника.

Ймовірно, йдеться про переправу, яку окупанти облаштували біля Антонівського мосту. Пропагандистські телеграм-канали, обвинувачуючи ЗСУ у «загибелі цивільних», трохи заплуталися у «показах», заявляючи, що з 12 ракет були збиті 11. У той же час повідомлялося про шість взривів.



За даними розвідки, на тимчасово захоплену територію Херсонської області для поповнення втрат і посилення підрозділів на лінії зіткнення, прибуло до двох тисяч російських мобілізованих. Разом з тим, окупаційна влада видала розпорядження щодо підготовки до евакуації для так званих «банківських установ». Також з тимчасово окупованих територій планують вивезти російських медпрацівників і вчителів, яких раніше завезли на Херсонщину.

В оперативному командуванні «Південь» додали, що у Бериславському районі Херсонщини ворог тричі атакував наші позиції армійською і штурмовою авіацією, але отримав гідну відсіч.

«Ракетно-артилерійські підрозділи ВСУ виконали майже 110 вогневих завдань. Зафіксовані втрати ворога складають 28 рашистів, 2 самохідні артсистеми типу „Мста-С“, міномет, бойова машина піхоти і танк, а також пошкоджено 2 бойові машини піхоти, інша автомобільна техніка. В районі Борозенського знищено ворожий контрольно-спостережний пункт. Підірвано 2 склади з боєприпасами. Решта результатів дорозвідується», — повідомили в ОК.

Нагадаємо, ворог замінував агрегати та дамбу Каховської ТЕС. У випадку теракту на стратегічному об'єкті можуть бути затоплені території Херсонщини, а також знищений Північнокримський канал, яким йде вода на окупований півострів.

Тим часом окупаційна «влада» Херсона оголосила евакуацію, лякаючи містян «обстрілами ЗСУ».

Фото Генштабу ЗСУ

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