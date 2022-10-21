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Війна, день 240-й: загроза теракту на Каховській ГЕС та новий удар по Антонівському мосту (онлайн)

10:45 21 жовтня 2022
Артилерія ЗСУ

Почалася 240-та доба спротиву російській широкомасштабній агресії, яка розпочалася 24 лютого 2022 року.

У цьому матеріалі ми розповімо про те, яким був цей день для України та українців.

11:43. Росіяни вдарили по обласних центрах — Запоріжжю та Харкову. У Запоріжжі є «приліт» до житлового будинку, в якому пошкоджена газова труба. На даний момент відомо про дев'ятьох поранених у двох містах.

 

10:15. В ISW вважають, що ймовірність наступу на півночі України наразі залишається низькою, незважаючи на попередження Генштабу ЗСУ. Аналітики стверджують, що ворог не зможе перерізати логістичні лінії поставок із західних країн-партнерів України без просування глибше, ніж це було на початку широкомасштабного вторгнення та під час битви за Київ.

9:40. У Генштабі ЗСУ повідомили, що в Україні було ліквідовано вже 66 750 рашистів. Сили оборони завдали удару по понтонній переправі та Антонівському мосту на Херсонщині.

9:30. Президент України Володимир Зеленський попередив, що росіяни замінували дамбу та агрегати Каховської ТЕС. Підрив може спричинити масштабну катастрофу — населені пункти Херсонщини затопить.

 

Про події попередньої доби читайте у матеріалі «ФАКТІВ» «Війна, день 239: ЗСУ громять ворога на фронті, а українці в тилу змушені заощаджувати електроенергію (онлайн)».

Фото Генштабу ЗСУ

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