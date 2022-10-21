«Допомагав окупантам втікати від українських військ лісовими тропами»: на Донеччині затримали зрадника
Співробітники спецслужби затримали чергового колаборанта, який «здавав» росіянам місця перебування учасників руху спротиву під час тимчасової окупації території Лиманської громади.
«Ворожий поплічник показував агресорам будинки місцевих фермерів, які виїхали з області. Такі домоволодіння загарбники спочатку розграбовували, а потім розселяли в них свій особовий склад і маскували у дворах військову техніку. Під час контрнаступу ЗСУ на Донеччині зловмисник допомагав окупантам втікати від українських військ лісовими тропами. Потім він намагався переховуватись від правосуддя», — повідомили в СБУ.
Запроданця викрили одразу після деокупації району. Затриманий — мешканець селища Старий Караван, який на початку повномасштабного вторгнення добровільно пішов на співпрацю з ворогом.
Він надавав окупантам особисті дані українських патріотів і адреси проживання їхніх близьких.
Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111−1 (надання незаконним збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти Збройних Сил України та інших військових формувань) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Раніше на Київщині співробітники СБУ викрили и затримали зрадника, який брав участь у каральних рейдах рашистів в Бучі і допомагав ворогу виявляти і фізично знищувати учасників руху спротиву. Після звільнення регіону від рашистів він подався до добровольчого формування місцевої територіальної громади, де під виглядом оборонця сподівався уникнути правосуддя. В подальшому запроданець планував передавати окупантам розвідданні.
Фото СБУ277
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