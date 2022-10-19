Служба безпеки України, яка нещодавно викрила зрадника, який перейшов на бік ворога, затримала ворожого поплічника, який допомагав російським загарбникам під час тимчасової окупації Київщини. Про це йдеться у повідомленні відомства.

«Цей зрадник брав участь у каральних рейдах рашистів у Бучі і допомагав ворогу виявляти і фізично знищувати учасників руху спротиву. Він з власної ініціативи запропонував свою допомогу рф, після чого загарбники видали йому вогнепальну зброю, військову форму російського зразка та „інструкції“ щодо подальших дій проти українських захисників. Встановлено, що, перебуваючи на ворожому БТРі спільно з рашистами, він увірвався до будинку свого знайомого, де проводив незаконний обшук і намагався виявити бійців Тероборони», — повідомили у відомстві.

У разі захоплення Київщини він планував увійти до складу окупаційної адміністрації і продовжити репресії проти українців.

«Після звільнення міста колаборант залишився в регіоні і намагався приховати свої злочини. Тому зрадник вступив до лав добровольчого формування місцевої територіальної громади. Там він під виглядом оборонця сподівався уникнути правосуддя. За даними слідства, в подальшому він планував відновити свої зв’язки з окупантами для передачі їм розвідданих про дислокацію та переміщення українських військ на території регіону. Проте співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника і запобігли його планам», — йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ч. 7 ст. 111−1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання до 15 років ув’язнення.

Як писали «ФАКТИ», раніше СБУ викрила зрадників-«гауляйтерів» на Херсонщині та у Лимані, а також зрадника у Харкові, який передавав ворогу дані про переміщення частин ЗСУ.

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