«Нам цинічно намагаються закрити рота у висвітлюванні правди!»: Оля Полякова зазнала чергової атаки проросійських ботів

Популярна співачка Оля Полякова, яка висміяла крадіжку її хіта «Королева ночі», поскаржилася на атаку проросійських ботів на її соцмережі. Зп словами артистки, за останні декілька днів її сторінка в Інстаграм була неодноразово атакована: видаляються публікації з важливою інформацією про благодійні збори, світлини з наслідками ракетних ударів по українських містах… Оля вважає, що таким чином вона і багато інших знаменитостей, втрачають зв’язок з величезною аудиторією не лише в Україні, а й закордоном.

«Нам цинічно намагаються закрити рота у висвітлюванні правди!», — заявила Полякова і звернулася листом до Міністра цифрової трансформації Михайла Федорова і попросила допомоги у вирішенні питання масових блокувань персональних сторінок артистів.

«Від початку війни левова частка українських культурних діячів у своїх соцмережах активно висвітлює жахливі події війни. Завдяки своїм сторінкам в Instagram, Facebook ми постійно тримаємо зв’язок зі своєю аудиторією і підтримуємо інформаційний фронт, співпрацюємо з благодійними фондами, аби зробити внесок у нашу спільну перемогу. Однак, останнім часом на соцмережі багатьох селебриті та лідерів думок з багатомільйонною аудиторією посилилися бот атаки, які призводять до блокування та видалення цих сторінок. Подібна історія набуває системного характеру», — пише Оля.

Наразі її сторінка в Інстаграм була видалена.

Раніше на атаки ботів скаржилася Наталка Денисенко, її сторінку також періодично видаляють. Блокували також Лесю Нікітюк.

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