Хейтери довели до сліз Наталку Денисенко

Популярна українська акторка, зірка серіалу «Фортечна» Наталка Денисенко, чоловік якої Андрій Федінчик у лавах ЗСУ захищає Україну, нарвалася на жорстку критику з боку хейтерів. Артистка хотіла підняти настрій передплатникам задерикуваним танцем, а отримала критичні коментарі та навіть образи. Наталка, у білій вишиванці та вінку хвацько танцювала під пісню «Я королева», яку виконають «Лисапетний батальйон». Але коментатори вважали цей номер не смішним, а навіть недоречним.

До того ж, на новій сторінці Наталки, акаунт якої зніс Інстаграм за патріотичні пости та правду про війну, лише позитивні коментарі. А аналогічне відео на сторінці «Зіркового шляху» зібрало багато негативу.

«Наталя це дуже недоречно», «Не посміхнулася», «Потрібно жити, можливо в міру і веселитися… але ці дикі танці це вже якийсь перебір», — пишуть у коментарях.

«Я просто в шоці, мені так боляче. Я в розгубленості. За що? Я просто хотіла підняти людям настрій? Я стільки всього роблю. Мій чоловік, бляха, на війні, а мене поливають брудом свої ж люди, українці, мої земляки. Дякую вам» , — у сльозах звернулася Наталка хейтерам.

Раніше Наталка Денисенко назвала режисера Оксану Байрак зрадницею та пояснила, чому не вірить «голубам світу».

Чоловік актриси Андрій Фединчик з перших днів війни ухвалив рішення про захист країни, він вступив до спецпідрозділу. П'яту річницю весілля Андрій та Наталка відзначили у розлуці.

Фото instagram.com/natalka_denisenko_official

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