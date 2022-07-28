Розділила рука москаля: Лесі Нікітюк заблокували Інстаграм

Телеведуча Леся Нікітюк, яка відновила зйомки свого проекту «Ле Маршрутка», залишилася без своєї сторінки в Інстаграм, де має понад чотири мільйони передплатників. Сторінку заблокували через антивоєнну риторику та правду, яку телеведуча розповідає своїй аудиторії. Рашисти засипали обліковий запис скаргами і домоглися його блокування. Про це Леся розповіла в Telegram.

«Друзі, довбані орки дісталися і до моєї Інстаграм-сторінки. І не факт, що я її поверну… Але постараюся. Тому що нас не здолати! Ні на полі бою, ні на полі інтернету!», — звернулася Леся.

Раніше Нікітюк розповідала, що з початком російського вторгнення в Україну її пости зазнавали хейту.

«У мене на початку повномасштабної війни було 14% передплатників з росії. Я тоді написала: «Передайте всім іншим, що путін почав бомбардувати мою країну. І ось після цього почалися неймовірні срачі. Мені писали, що ми самі бомбимо себе, що ми бандерівці, і нас захопили нацисти. Я почала чистити Інстаграм від цієї орківщини, бо 14% із 4 мільйонів це багато, всіх одразу не заблокуєш. Роблю в себе опитування, і хто натискає «ні», той автоматично бот чи орк. Я заходжу на їхні сторінки та закриваюся від них. І так у мене стає дедалі менше росіян у передплатниках — зараз близько 3%», — розповідала Нікітюк.

Але навіть до втрати своєї сторінки в Інстаграмі вона підійшла з гумором. Показала шанувальники альбоми з друкованими фотографіями та пообіцяла випустити DVD зі своїми сторіс.

Рашисти ведуть війну з українцями на всіх фронтах, вони не лише засипають нашу землю ракетами, а й розгорнули жорстку інформаційну боротьбу.

Раніше було заблоковано сторінку актриси Наталки Денисенко. Але їй вдалося повернути обліковий запис. Така ж доля спіткала й телеведучого Анатолія Анатоліча та багатьох українських знаменитостей.

220

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter