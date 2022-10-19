«Жалюгідні злодії»: Оля Полякова висміяла убогу пародію на її пісню в раші

Популярна українська співачка Оля Полякова, яка порадила росіянам запасатись пакетами у зв'язку з «могилізацією», обурилася убогою пародією на її хіт «Королева ночі» у росії. Незважаючи на те, що армія рф веде широкомасштабну війну проти України, на їхньому телебаченні не перестають використовувати українську музику, красти наші пісні й навіть показувати це в ефірі.

Так, на одному з токшоу учасниця виконує пісню Полякової «Королева ночі» під акомпанемент баяніста, місцеві зірки підспівують та танцюють. Виглядає все це дуже примітивно.

Олю обурила такий тупий крадіжка. Своє обурення артистка висловила у Instagram.

«Королева, на яку заслужила рашка! Які вони жалюгідні злодії, нічого свого», — написала Полякова.

Це вже не перша пісня, яку вкрали росіяни. Раніше вони переспівали «Одну калину» Софії Ротару, навіть «Ваньку-встаньку» переробили на свій лад. Також русня вкрала пісню Кузьми «Мам».

Нагадаємо, раніше Оля Полякова відмовилася від символу «русского мира» та публічно спалила свій кокошник на Лисій горі в Києві.

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