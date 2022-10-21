Понад 500 дронів для України: Люк Скайвокер оголосив війну російській Імперії зла

У четвер, 20 жовтня, відомий голлівудський актор Марк Гемілл, який уславився виконанням ролі Люка Скайвокера у «Зоряних війнах», розповів, як допомагає Україні воювати проти Імперії зла. Саме так він назвав росію.

«Все дуже просто: Україні потрібні дрони. Вони визначають хід війни, за допомогою дронів українці захищають свою землю, себе, вони моніторять кордони. Дрони стали їхніми очима у небі…» — сказав актор.

У вересні у Гемілла відбулася розмова із президентом України Володимиром Зеленським. Вони спілкувалися у Zoom. Зеленський запропонував актору приєднатися до ініціативи United24. Марк із радістю погодився.

Гемілл не єдина шанована людина в Голлівуді, яка є учасником United24. Раніше до проєкту приєдналися актор та режисер Лев Шрайбер, легендарна актриса та співачка Барбра Стрейзанд. Вони вирішили зосередити свої зусилля на збиранні коштів, які йдуть на гуманітарну мету. Марк зайнявся закупівлею дронів.

«Я був шокований у хорошому сенсі, коли два-три рази на тиждень мені почали надсилати дані щодо постачання дронів в Україну за цією програмою. Вчора я дізнався, що українці отримали понад 500 дронів з того моменту, як я почав брати участь у цьому. Адже минуло менше ніж місяць!» — гордо заявив Гемілл.

Він вважає, що активно взявся допомагати з 1 жовтня. Саме в цей день Марк розмістив у Twitter плакат. На ньому зображено маленький космоліт, на якому літав Люк Скайвокер. Корабель у фарбах прапору України протистоїть армаді Імперії зла.

372

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram