Президент України Володимир Зеленський заявив у зверненні, що 18 жовтня від ударів дронів-камікадзе постраждали 10 регіонів України.

«Сьогодні продовжилася битва за нормальне життя для наших людей. Були нові російські атаки проти нашої енергосистеми. Частину дронів і ракет вдалося збити. Терористичних ударів зазнали понад 10 українських регіонів. Усюди, де це можливо, намагаємося прискорити відновлювальні роботи. Але зараз так само, як і в попередні дні, загальна ситуація ще потребує дуже свідомого споживання електрики й обмеження використання у пікові години техніки, що споживає багато енергії. Що свідомішим є наше побутове споживання електрики з 17-ї по 23-тю годину, то стабільнішою буде наша енергосистема. Кожен і кожна, хто дотримується цього простого правила для пікових годин, допомагає всій країні. Будь ласка, пояснюйте це родичам, друзям і сусідам, щоб спрямувати наше національне єднання до спільного й дуже потрібного результату», — заявив президент.

Зеленський подякував усім, хто допомагає Україні із протиповітряною та протиракетною обороною.

«Працюємо з партнерами, щоб дати ще більше захисту українському небу. Маємо пам'ятати, що сам факт звернення Росії по допомогу до Ірану є визнанням Кремлем свого військово-політичного банкрутства. Десятиліттями вони витрачали мільярди доларів на свій ВПК, а в підсумку пішли на поклон у Тегеран, щоб отримати доволі прості дрони й ракети. Стратегічно це їм усе одно нічим не допоможе. Лише додатково доводить світу, що Росія — на траєкторії свого програшу й намагається втягнути у свої спільники в терорі ще когось. Обов'язково забезпечимо відповідну міжнародну реакцію на це. Але зараз на тактичному рівні завдяки іранським дронам у терористів іще можуть виникати певні надії, якісь там розрахунки, нові ілюзії. Все це розвалиться, як і попередні їхні розрахунки», — заявив президент.

Зеленський також розказав про чергове розширення платформи United24.

«Ця державна фандрейзингова платформа зібрала вже понад 200 мільйонів доларів від людей із десятків країн. Олександр Усик став новим амбасадором United24. Я щойно говорив з ним і подякував йому за готовність працювати для України. Олександр зосередиться на проектах, присвячених відбудові нашої країни, зокрема у Київській області. Просто нагадаю, що амбасадорами разом з Усиком уже є Андрій Шевченко, Еліна Світоліна, Imagine Dragons, креативний директор Balenciaga Демна, Лієв Шрайбер, Барбра Стрейзанд і Марк Гемілл», — сказав він.

Як писали «ФАКТИ», United24 — це глобальна ініціатива, яка об'єднує людей з усього світу навколо бажання допомогти Україні. Початкова складова — це однойменна платформа для збору коштів для підтримки української боротьби. Її головна мета — збільшити обсяг пожертв для України. Буквально кілька кліків — і кожна людина може долучитися до того напрямку, який вважає найкориснішим саме зараз.

Фото Офісу президента

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