Кабінет Міністрів України затвердив механізм переведення категорії студентів з контрактної форми навчання на бюджетну. Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Перевестись на бюджетну форму навчання можуть такі категорії студентів:

1. Студенти, які проживають на тимчасово окупованій території в умовах воєнного стану, на території громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) на території громад, що станом на 15 жовтня та 15 лютого відповідного року до затвердженого Мінреінтеграції переліку.

2. Особи, які виїхали з таких територій.

3. Діти загиблих захисників України.

4. Учасники бойових дій та їхні діти.

5. Особи, які отримали інвалідність внаслідок війни, а також їхні діти.

Цей порядок поширюється на заклади фахової передвищої та вищої освіти державної та приватної форм власності, які здійснюють підготовку здобувачів освіти за державним замовленням.

Для того, щоб перевестися «на бюджет» здобувач освіти, який належить до вищезазначеного переліку, має звернутися із заявою до керівника закладу освіти, в якому навчається. Виш здійснює верифікацію поданих документів, що підтверджують право на переведення.

Переведення здійснюватимуть на невикористані місця державного замовлення у 2022 році, а також наявні вивільнені місця. За відсутності останніх можливе збільшення обсягу держзамовлення.

Після переведення на бюджетну форму навчання такі студенти отримуватимуть соціальну стипендію. Її розмір залежно від категорії стипендіатів і виду навчального закладу визначений Міністерством освіти та науки України.

Як писали «ФАКТИ», раніше Кабінет Міністрів затвердив механізм, який допоможе продовжити навчання студентам-контрактникам, які втратили можливість платити за навчання. Для них із резервного фонду держбюджету виділено близько 87 млн грн. Ці кошти планується спрямувати на компенсацію вартості навчання студентів.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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