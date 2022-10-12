Частину студентів українських вишів переведуть на бюджет: хто отримає право скористатися пільгою

Студентам, які залишилися на тимчасово окупованих територіях чи стали внутрішньо переміщеними особами, дозволять перейти у вишах на бюджетну форму навчання.

Як повідомляють у Міністерстві з питань реінтеграції ТОТ, таке рішення ухвалив уряд.

На навчання державним коштом зможуть перевести:

осіб, які проживають на тимчасово окупованій території, території проведення воєнних (бойових) дій або перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні);

внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з таких територій.

Така ж можливість надана дітям загиблих захисників України, учасникам бойових дій, а також особам, які отримали інвалідність внаслідок війни та їхнім дітям.

«Документ визначить механізм переведення на навчання за державні кошти вищевказаних категорій, які здобувають фахову передвищу чи вищу освіту та зараховані до закладів фахової передвищої (вищої освіти) державної та приватної форми власності в минулих роках на контрактних умовах», — додали у міністерстві.

Раніше уряд затвердив механізм, який допоможе продовжити навчання студентам-контрактникам, які втратили можливість платити за навчання. На ці цілі з резервного фонду держбюджету виділено близько 87 млн грн., які спрямують на компенсацію вартості навчання студентів.

Фото Pixabay

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