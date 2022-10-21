«10 років — це ще мало»: Джастін Тімберлейк і Джессіка Біл відновили шлюбні обітниці

Іноді колишні закохані, які залишилися друзями після розставання, знов повертаються один до одного. А іноді кохання триває довгі роки. Відомий американський співак з дружиною святкують 10-ту річницю шлюбу. На честь цієї знаменної дати співак поділився в Instagram каруселлю знімків з альбому «SexyBack», на яких зображені старі фотографії пари з різних часів і місць протягом усього періоду їхніх стосунків.

«10 років недостатньо! - написав він у підписі. — Ти робиш мене найкращим чоловіком і батьком з кожним днем! Я так сильно тебе кохаю, ти прекрасна людина! Відмотай назад!«

Допис містив нещодавній знімок пари, яка вбралася для виходу на червону доріжку під час гала-вечора Дитячої лікарні Лос-Анджелеса (CHLA), що відбувся на початку цього місяця. На іншому фото Джессіка та Джастін поруч разом під час збору винограду на винограднику. 41-річний Тімберлейк також включив фотографію пари з їхньої появи на Паризькому тижні моди цього року, де вони представляли сміливий образ для показу Dior Homme.

Висловлюючи ті ж почуття, 40-річна Джессіка Біл перепостила пост співака у свою Instagram Story, позначивши його тегом, написавши в підписі «10 років!».

Після Джессіка поділилася серією фотографій на власній сторінці в Instagram, в тому числі однією з тих, на якій вона одягнена в білу сукню, прикриту халатом, — які, як вона показала, були зроблені перед нещодавньою церемонією поновлення весільних обітниць.

«Бути одруженим з тобою — це пригода всього життя! Відмотай назад, любий. ВІДМОТАЙ НАЗАД. Я кохаю тебе», — підписала вона пост.

Пара, яка має двох синів — 7-річного Сайласа Рендела та 2-річного Фінеаса, зв'язала себе узами шлюбу у Фазано, Італія, у 2012 році.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали про те, що зірка «Гри престолів» — британська актриса Ліна Гіді — вийшла заміж за американського актора Марка Менчака, зірку «Озарка».

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