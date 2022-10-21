Окупанти, які тікають з окупованої Херсонської області, вивозять українських полонених у невідомому напрямку. Про це йдеться у повідомленні коаліції «Україна. П'ята ранку».

За їхніми даними, українських цивільних заручників та військовополонених, які утримуються росією в Херсонській області, з місць їх утримання відвозять у невідомому напрямку.

«Окупаційна влада виправдовує такі переміщення „евакуаційними“ потребами, але справжні причини цих дій членам Коаліції невідомі. Жодної інформації про нові місця позбавлення волі родичам затриманих окупаційна влада не надає. При цьому звертаємо увагу української та міжнародної громадськості, що непідконтрольна міжнародним інститутам та спостерігачам передача затриманих осіб, швидше за все, призведе до втрати правозахисниками та сім'ями ув'язнених і без того обмеженої інформації щодо списку осіб, місць та умов утримання незаконно затриманих громадян України та українських військовослужбовців у російському полоні. Крім того, за даними Коаліції, більшість затриманих мають серйозні травми і проблеми зі здоров'ям після жорстоких тортур і тривалого перебування в невідповідних приміщеннях і нелюдських умовах. Для багатьох ув'язнених перевід без належної медичної допомоги може спричинити додаткові страждання або навіть призвести до смерті», — йдеться у повідомленні.

Йдеться про сотні людей, затриманих у різних місцях Херсонської області.

Як писали «ФАКТИ», на Херсонщині місцеве населення жорстко саботує будь-які дії росіян, зливає позиції штабів, підриває ключових колаборантів та військових.

Фото Pixabay

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