«Якщо у вас є старе худі, обріжте його»: стиліст розповів про модні тренди осені-2022 (фото)

За словами стиліста Матвія Калугіна, чомусь досі заведено робити акцент на конкретних речах, коли мова йде про тренди. Прив'язка трендів виключно до конкретних речей викликає лише бажання купити.

«Певне, ось чому так рідко говорять про актуальні стилістичні прийоми та комбінації, — вважає стиліст. — Тут є більше простору для творчості та експериментів, а ще — зовсім не обов"язково полювати на речі з нових колекцій. Асиметрична багатошаровість — прийом для ризикованих особистостей. Якщо у вас є старе худі, обріжте його асиметрично та вдягніть на футболку чи боді.

З брючними костюмами також все просто. Шикарні варіанти можна знайти і в люксі, і в українському бренді, і в аутлеті! Носимо на повсякдень, комбінуючи з елементами кежуалу та спорту. Дістаємо мініспідниця чи сукню, доповнюємо будь-якою демісезонною оверсайз курткою, светром чи кардиганом. Вуаля! Ваш образ на рівні зі світовими трендсеттерами.

Багатошаровий низ? Це як? Рідкісний прийом, але від цього додає більше перчинки в образи. Як варіант — вдягти легінси під вільні шорти або джогери".

За словами стиліста, тотал денім луки моментально привертають до себе увагу. Корсети, світшоти, сумки з деніму виглядають безумовно цікаво, але буде достатньо й звичних джинсів та джинсівки.

«Напівпрозорі та щільні тканини підкреслюють одне одну, надають образу глибини. Тут безмежне поле для експериментів. Максималізм — не про вас, але додати цікавинки хочеться? Спробуйте доповнити нейтральний лук акцентним верхнім одягом. Нетиповий верх можна легко знайти в секонді.

Вирізи та змійки на верхньому одязі також набирають обертів.

Як ви вже здогадалися, кастомізувати будь-яку річ можна самостійно. От прямо зараз дістаємо свої вільні джинси, карго чи штани, і заправляємо у високі чоботи чи казаки. Якщо подобається — носіть! Восени будете часто бачити цей прийом на блогерах".

Раніше експертка зі стилю Ірина Бейлі підказала, як оновити гардероб практично безкоштовно!

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