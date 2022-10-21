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Україна

ЗСУ ліквідували не менше 10 іранських спеціалістів із дронів, — ЗМІ

19:45 21 жовтня 2022
Дрони

В Україні ліквідовано 10 інструкторів з дронів з Ірану. Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Так, ізраїльське видання повідомило з посиланням на офіційну особу з України, що 10 іранців, які навчали російських окупантів поводженню з дронами, було знищено Силами оборони України.

США підтвердили присутність іранських інструкторів в окупованому Криму, пише Associated Press з посиланням на представника Білого дому з нацбезпеки Джона Кірбі.

Повідомляється, що інструктори допомагають окупантам націлювати дрони-камікадзе Shahed-136 на українську інфраструктуру та мирних жителів.

Зазначимо, що в такому разі згідно з резолюцією ГА ООН 1974 року Іран має набути статусу країни-агресора.

Як писали «ФАКТИ», раніше в Україні відкрили кримінальне провадження щодо постачання іранських дронів-камікадзе і ракет російській армії, яка воює в Україні.

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